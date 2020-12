MANOWAR wünscht frohe Weihnachten

An alle echten Metaller und bestimmt auch alle Pleasure Slaves, nehme ich mal an. Sagt keiner so genau. Auf jeden Fall ist es Zeit für eine stille Nacht:

Ja, macht das Ding auch nicht viel erträglicher. Und die Sternschnuppen haben etwas von der ersten Bombennacht über Beirut. Immerhin kündigt MANOWAR an, 2021 mit der Tour zum 40-jährigen Jubiläum wieder am Start zu sein, natürlich lauter, härter und größer, was auch sonst. Die letzten 15 Sekunden auf Dauerschleife könnten am 31. Dezember um 0:00 Uhr ganz nützlich sein.

Die Tour wird übrigens voraussichtlich in Zwickau starten am 6. April 2021, siehe hier. Nach der langen Zeit sind die Jungs bestimmt genauso hungrig auf Livemusik wie wir. Tickets gibt es über die Links in der Tourdatenliste und sie kosten ungefäjhr 90 bis 100 Euro. Ja, dafür sollte es dann auch besser "lauter, härter und größer" werden.

Übersicht über die Termine:

Di, 6. April 2021 - Zwickau, DE – Stadthalle

Do, 8. April 2021 - Rotterdam, NL – Rotterdam Ahoy

Fr, 9. April 2021 - Oberhausen, DE – König Pilsener Arena

Sa, 10. April 2021 - Mannheim, DE – SAP Arena

Mo, 12. April 2021 - Bremen, DE – ÖVB-Arena

Di, 13. April 2021 - Berlin, DE – Velodrom

Fr, 16. April 2021 - Neu-Ulm, DE – Ratiopharm Arena

Sa, 17. April 2021 – Nürnberg, DE - Arena Nürnberger Versicherung