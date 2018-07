MANTAR & SKELETONWITCH gemeinsam auf Tour

Die neuen Alben von SKELETONWITCH ("Devouring Radiant Light", 20. Juli via Prosthetic Records) und MANTAR ("The Modern Art Of Setting Ablaze", 24. August via Nuclear Blast) stehen in den Startlöchern, da kommt schon die Ankündigung für die Co-Headliner-Tour durch Europa. Mit dabei sind auch noch EVIL INVADERS und DEATH RITE.



Die Tourdaten im deutschsprachigen Raum und Umgebung:



17.11.2018 Markthalle – Hamburg, DE

19.11.2018 Musikzentrum – Hannover, DE

20.11.2018 Hirsch – Nürnberg, DE

21.11.2018 Turock – Essen, DE

22.11.2018 Dynamo – Zürich, CH

23.11.2018 KJH Hallschlag – Stuttgart, DE

24.11.2018 Rockhouse – Salzburg, AT

26.11.2018 Backstage – München, DE

27.11.2018 Arena – Wien, AT

28.11.2018 Explosiv – Graz, AT

30.11.2018 UT Connewitz – Leipzig, DE

01.12.2018 SO 36 – Berlin, DE

02.12.2018 Biebob – Vosselaar, Belgium

08.12.2018 Schlachthof – Wiesbaden, DE

09.12.2018 Baroeg – Rotterdam, Netherlands

