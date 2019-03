MANTAR ist ab morgen auf Tour

Das deutsche Doppel wird ab morgen ihr aktuelles Album "The Modern Art Of Setting Ablaze" bespielen und dazu hier zu sehen sein:

MANTAR mit DOWNFALL OF GAIA

27.3.2019 Musa - Göttingen, Germany (ohne DOWNFALL OF GAIA)

28.3.2019 Kantine - Augsburg, Germany (ohne DOWNFALL OF GAIA)

29.3.2019 LA - Cham, Germany (ohne DOWNFALL OF GAIA)

30.3.2019 Alte Brauerei - Annaberg-Buchholz, Germany (ohne DOWNFALL OF GAIA)

5.4.2019 KFZ - Marburg, Germany

12.4.2019 Junkyard - Dortmund, Germany

13.4.2019 Pumpe - Kiel, Germany

18.4.2019 Tower - Bremen, Germany (ohne DOWNFALL OF GAIA)

20.4.2019 Essigfabrik - Köln, Germany

21.4.2019 Zwischenbau - Rostock, Germany

26.4.2019 Stockrock - Hagen a.T.W, Germany (ohne DOWNFALL OF GAIA)

27.4.2019 Dudefest @ Jubez - Karlsruhe, Germany

28.4.2019 Garage - Saarbrücken, Germany

29.4.2019 Colos-Saal - Aschaffenburg, Germany

30.4.2019 F-Haus - Jena, Germany