MARILLION - Live-Album

Am 28. Mai veröffentlicht MARILLION das Live-Album "With Friends At St. David's", aufgenommen mit Orchester im November 2019 in Cardiff.

Die Vorgeschichte dieses Albums fand ihren Anfang in der Kooperation der Band mit "In Praise of Folly", einem Streichquartett mit dem sie das Album "With Friends From The Orchestra" 2019 aufnahm.



"Seasons End", ursprünglich 1989 auf dem gleichnamigen Album erschienen, ist der erste Song dieses Albums, von dem es ein Musikvideo gibt.







https://www.youtube.com/watch?v=8ypkV1XRwAM





"With Friends At St. David's" ... wird in folgenden Ausführungen erhältlich sein:



2CD Digipak

3LP Gatefold (180g)

Limited coloured Edition 3LP Gatefold (violet transparent)

2DVD Softpak

2Blu-ray Softpack

digital

