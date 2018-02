Das 1994er Album "Brave" der britischen Progger wird nun via Warner Bros eine Sonderbehandlung erfahre, und zwar nach "Misplaced Childhood" als zweite von acht MARILLION-Scheiben. Das Set wird aus vier CDs und einer Blu-ray bestehen:

CD 1:2018er Seven Wilson Remix

CD 2: Original Album

CD 3: Live at La Cigale am 29. April 1994 - 2018er Michael Hunter Remix

CD 4: Live at La Cigale am 29. April 1994 - 2018er Michael Hunter Remix

Blu-ray: BRAVE (2018 STEVEN WILSON REMIX); 96/24 LCPM BRAVE STEREO REMIX; 96/24 LCPM MASTER AUDIO 5.1 REMIX; 96/24 DTS HD MASTER AUDIO 5.1 MIX; DOCUMENTARY - IT ALL BEGAN WITH THE BRIGHT LIGHT; THE GREAT ESCAPE (PROMO VIDEO); THE HOLLOW MAN (PROMO VIDEO); ALONE AGAIN IN THE LAP OF LUXURY (PROMO VIDEO); THE GREAT ESCAPE (SPIRAL REMAKE)

Den Kenner der Band wird jetzt natürlich interessieren, ob er sich diese Version ins Regal stellen sollte. Ein Vergleich mit bestehenden Versionen zeigt nahezu keine Überschneidung. Die 1998er Doppel-CD-Ausgabe enthält Bonustracks, B-Seiten und alternative Versionen, während in diesem Box-Set vor allem der Steven Wilson Mix für Progfans interessant sein dürfte. Die Live-Aufnahme hat es, soweit ich weiß, auch noch nicht auf einen offiziellen Release geschafft. Dass das Box Set aktuell über Amazon.de für unter 30 Euro angeboten wird, sollte den endgültigen Kaufentscheid auslösen.