MARILLION – 2017 live mit F.E.A.R. auf Tour und “Marbles In The Park”!

Wie bereits angekündigt wird es vom letzten MARILLION-Weekend eine Doppel-CD, DVD und Blu-Ray geben, darunter auch die Live-Aufnahme der ganzen "Marbles"-Scheibe. Wobei das jetzt so originell wiederum nicht ist, da die Band das bereits als "Marbles By The Sea" 2005 auf Tonträger gebannt hatte. Fans werden natürlich genau hinhören und die Unterschiede ergründen, denn die Zeit blieb nicht stehen und hat sicher Spuren in den Arrangements hinterlassen.



Als Vorgeschmack gibt es schon einmal ein Video zu 'You're Gone':





Ab April 2017 wird MARILLION mit dem aktuellen Album F.E.A.R. auch live bei uns zu sehen sein:

19. Juli 2017 Hamburg, Germany - Grosse Freiheit 36

20. Juli 2017 Berlin, Germany - Huxleys Neue Welt

22. Juli 2017 Bremen, Germany – Musical Theater

23. Juli 2017 Köln, Germany - E-Werk

25. Juli 2017 Frankfurt, Germany - Batschkapp

26. Juli 2017 Nürnberg, Germany - Löwensaal

29. Juli 2017 Rottenburg, Germany - Rock of Ages Festival

Quelle: www.netinfect.de Redakteur: Alexander Fähnrich Tags: marillion marillion weekend