MARILLION auf Tour

Die britischen Rocker, die gerade ihre neue DVD "All One Tonight (Live at the Royal Albert Hall)" veröffentlicht haben, bringen ihre Show jetzt auch mit der "Theatre Tour" auf unsere Bühnen. An diesen besonderen Orten und Terminen kann man dabei sein:

23.11.2018 Frankfurt, Jahrhunderthalle

25.11.2018 Essen, Colosseum

28.11.2018 Berlin, Admiralspalast

29.11.2018 Erfurt, Alte Oper

01.12.2018 Bremen, Musical Theater

02.12.2018 Hamburg, Mehr! Theater

04.12.2018 Stuttgart, Hegel Saal

05.12.2018 Wien, Gasometer

Wer wissen möchte, worauf er sich einlässt, kann diese großartige Version von 'The Space' genießen: Youtube.