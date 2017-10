MARILYN MANSON: Neues Video zu 'Say 10', Tourdates

Am letzten Freitag ist "Heaven Upside Down" erschienen, da legt der Schock-Rocker mit einem neuen Video nach. Hier ist 'Say 10', der zweite männliche Protagonist ist übrigen Johnny Depp: Youtube.

MARILYN MANSON wird in Kürze auch auf Tour kommen:

16.11 - HAMBURG @ SPORTHALLE

18.11 - MÜNCHEN @ ZENITH

20.11 - WIEN @ GASOMETER

23.11 - ZÜRICH @ SAMSUNG HALL

25.11 - BERLIN @ VELODROM – UFO

29.11 - DÜSSELDORF @ MITSUBISHI ELECTRIC HALLE