MARIUS DANIELSEN zeigt neues Video, namhafte Gaststars

Das bombastische Metalstück heit 'Visions of the Night' und stammt vom aktuellen, frisch veröffentlichten Album "Legend of Valley Doom: Part 2", das man als CD oder Doppel-Vinyl im Webshop des norwegischen Labels Crime Records erwerben kann: Youtube.

Wer seinen Metal bombastisch und etwas kitschig mag liegt hier richtig. Das Projekt besteht aus zahlreichen namhaften Musikern wie

Vocals - Marius Danielsen (DARKEST SINS)

Vocals - Alessio Garavello (ex-POWER QUEST, A NEW TOMORROW)

Guitar Solo - Andy Midgley (ex-POWER QUEST, NEONFLY)

Bass - Jari Kainulainen (MASTERPLAN, ex-STRATOVARIUS)

Rhythm guitar - Marius Danielsen (DARKEST SINS)

Orchestration - Peter Danielsen (DARKEST SINS)

Drums - Stian Kristoffersen (PAGAN'S MIND)

Wer jetzt ganz heiß ist, kann sich ja nochmal diese Lyrik-Videos ansehen, während er seine Bestellung bei Crime Records aufgibt:

'Temple of the Ancient God': Youtube.

'Tower of Knowledge': Youtube.