MARKO HIETALA - Live Video

Da das BLACK SABBATH-COVER 'Warpigs' auf seiner Tour bisher sehr gut ankam, gibt es dazu jetzt ein Live-Video, aufgenommen bei einem Konzert in Prag.



Marko kommentiert es so: "Hier ist ein kleines Video vom Roxy in Prag. Wir covern 'War Pigs', weil es einfach ein Klassiker ist und weil, ehrlich gesagt, sowohl die Rechten als auch die Linken mal vor dem Hintergrund der Vergangenheit ihre Aussagen überdenken sollten. Lügner sind einfach zu durchschauen. Die Chemie zwischen der Band und dem Publikum war und ist einfach genial! Wir sagen danke und sehen euch bei den Shows!"



So ähnlich hat er den Song auch beim Frankfurter Konzert kommentiert, auch dort kam 'Warpigs' gut an. Das Video zeigt, welch beeindruckender Sänger und Bassist Marko ist und wie toll er und seine Band harmonieren.

