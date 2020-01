MARKO HIETALA - neues Lyrikvideo 'Voice Of My Father'

Aus seinem kommenden Soloalbum "Pyre Of The Black Heart" hat Marko Hietala die zweite Single samt Video veröffentlicht: 'Voice Of My Father'.



Das Album "Pyre Of The Black Heart" erscheint am 24. Januar 2020 über Nuclear Blast.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: marko hietala nightwish voice of my father pyre of the black hear