MARTIN BARRE für besonderen JETHRO TULL-Gig am Montag in München

Der als Gitarrist der britischen Folk-Rocker JETHRO TULL bekannte Gitarrist wird am Montag im Night Club des Hotels Bayerischer Hof in München ein ganz besonderes Konzert spielen, bei dem er unter anderem von Dee Palmer, die die Band von 1976 bis 1979, also von "Too Old To Rock 'n' Roll" bis "Stormwatch", an den Keyboards unterstützte, und dem Gründungsschlagzeuger Clive Bunker begleited werden wird. Ein Fest für TULL-Fans und Liebhaber gepflegten Classic Rock mit Folk. Die Band spielt bereits am Sonntag an gleicher Stelle einen Gig, der ist jedoch ausverkauft, für Montag gibt es aber noch ein paar Restkarten. Tickets gibt es bei Eventim oder Münchenticket.

Quelle: Bayerischer Hof Redakteur: Frank Jaeger Tags: martin barre tour 2019 jethro tull