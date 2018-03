MARTIN BARRE spielt 50 Jahre JETHRO TULL

Martin Lancelot Barre war von 1968 bis 2012 der Gitarrist des britischen Folk-Rock-Schlachtschiffes JETHRO TULL, doch hat er seitdem bereits drei beachtliche Studioalben mit den Namen "Away With Words", "Order of Play" und "Back To Steel" veröffentlicht. Nun kommt der Rocksaurier mit seiner MARTIN BARRE BAND auf Tour und verspricht ein Best of JETHRO TULL-Programm. Ich hoffe ja, dass neben solch großen Hymnen wie 'Steel Monkey' und 'Hunting Girl' und natürlich den großen Hits 'Thick As A Brick', 'Locomotive Breath' und 'Aqualung' auch einige seiner Solosachenb zum Zuge kommen werden. Sänger Dan Crisp ist jedenfalls eine echte Bank, sodass TULL-Fans ohne Furcht um die geliebten Klassiker dabei sein können, aber auch jeder, der JETHRO TULL vielleicht noch nicht so gut kennt, einen Einblick bekommen wird. Hier sind die Torudates:

13. April Siegburg - GER Kubana

14. April Hoofddorp - NL Podium Duycker

15. April Rietberg - GER Cultura

16. April Verviers - BEL Spirit of 66

17. April Aschaffenburg - GER Colos-Saal

18. April Mainz - GER Frankfurter Hof

19. April Dortmund - GER Musiktheater Piano

20. April Worpswede - GER Music Hall

21. April Twist - GER Heimathaus

23. April Stemwede - GER Life House

25. April Ostrava - CZ Rock and Roll Garage

26. April Prague - CZ Retro Music Hall

27. April Dresden - GER Tante-JU

28. April Bad Salzungen - GER Pressenwerk

29. April Isernhagen - GER Blues Garage

30. April Augsburg - GER Spectrum

1. Mai Delémont - CH Forum Saint-Georges

3. Mai Rubigen - CH Mühle Hunziken

4. Mai Hard - AUS Kammgarn TBA

5. Mai Schwandorf - GER Felsenkeller TBA

6. Mai München - GER Ampere

7. Mai Salzburg - AUS Rockhouse

9. Mai Verona - ITA Il Gardino TBA

11. Mai Hamburg - GER Downtown Blues Club

12. Mai Wredenhagen - GER Cafe Scheune

13. Mai Berlin - GER Quasimodo