MARTY FRIEDMAN kehrt zurück und shredded auf

Der ehemalige MEGADETH-Saitenhexer hat ein neues Soloalbum am Start, das am 4. August über Prosthetic records erschienen ist. Hier ist die Trackliste:

01. Self Pollution

02. Sorrow And Madness (featuring Jinxx of BLACK VEIL BRIDES)

03. Streetlight

04. Whiteworm

05. For A Friend

06. Pussy Ghost (featuring Shiv Mehra of DEAFHEAVEN)

07. The Blackest Rose

08. Something To Fight (featuring Jørgen Munkeby of SHINING)

09. The Soldier

10. Miracle

11. Last Lament

Wer auf abwechslungsreiche Instrumentalmusik steht, darf hier mal in 'Whitewall' reinhören: Youtube.