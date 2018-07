MASSIV IN MENSCH: Neue EP

Die Electro-Band MASSIV IN MENSCH wird am 24.07.2018 eine EP mit dem Namen hatte vor kurzem 'Nordsjön' veröffentlichen. Sie bildet ein Extrakt aus dem letzten Album "Am Port der guten Hoffnung". Dieses Werk war über zwei Stunden lang und beschäftigte sich mit den Themen Windenergie, Wasser und Seefahrt.



Auf der EP ist unter anderen eine 12'-Version im Mashup-Stil von "Monkey Islands". Sie ist eine Hommage an die Maxi-Versionen der 80er Jahre. An dieser sind Honey (WELLE ERDBALL) und die Klassik-Sängerin Rana Arborea beteiligt.



Einen ersten Vorgeschmack gibt es bereits mit einem Promo-Video.

