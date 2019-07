MASSIV IN MENSCH: Neue Single 'Badminton' erscheint im Juli

Die Electro-Band MASSIV IN MENSCH wird am 29.07.2019 via Katyusha Records eine neue Single veröffentlichen. 'Badminton' heißt das Stück und ist als Hommage an die beliebte, aber in den Medien deutlich unterrepräsentierte, Sportart zu verstehen.



Die Band um Daniel Logemann hat in dem Song versucht die Leichtigkeit und Ästhetik des Spiels, gepaart mit den harten Schlägen, zu vermischen und zu vertonen. Ob das den Musikern gelungen ist, kann am Ende Juli herausgefunden werden. Aktuell arbeitet die Band an einem neuen Album, welches voraussichtlich gegen Ende des Jahres erscheinen soll.

