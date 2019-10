MASSIV IN MENSCH: Zweite Single 'Gonger' erscheint am 01.11.2019

Die Electro-Band MASSIV IN MENSCH hat am 29.07.2019 via Katyusha Records die neue Single 'Badminton' veröffentlicht. Nun wird am 01.11.2019 eine weitere Single erscheinen. Das Stück trägt den Namen 'Gonger' und wurde mit der Sopranistin und Rocksängerin Rana Arborea aus Friesland zusammen aufgenommen. Die Videopremiere des Songs wird am 31.10.19 um 19:00 Uhr bei Youtube stattfinden. Inhaltlich greift die Band einen nordfriesischen Volksglauben der Inseln Amrum und Sylt auf.



Zeitgleich erscheint an diesem Tag das 2013er Album "The Cortex Zero Effect" neu und komplett remastert. Das Album ist dann auch auf allen gängigen digitalen Plattformen erhältlich.

Live ist die Band zu folgenden Terminen zu erleben:

26.10. München-Maxes

06.12. Hamburg-Waagenbau

07.12. Hannover-Subkultur

01.02. Bremen-Kulturzentrum Schlachthof