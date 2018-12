MASTER'S CALL hat ein neues Video

Das Video ist zu dem Song 'From Once Beneath The Cursed', der auf der Debüt-EP "Morbid Black Trinity", die am 25. Januar veröffentlicht werden wird, enthalten sein wird: Youtube.

Schönes, glitschiges Black Metal-Video. Auf der EP werden diese Lieder enthalten sein:

1. From Once Beneath The Cursed

2. The Spire Cranes

3. My Eyes Are The Night

Quelle: Stampede Press Redakteur: Frank Jaeger Tags: masters call from once beneath the cursed morbid black trinity