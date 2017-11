MASTERS OF CASSEL Festival: Vor Weihnachten kracht es noch!

Die zehnte Auflage des Masters Of Cassel-Festivals hat besonders namhafte Bands am Start! Am 23. Dezember wird es im Ballsaal des Hotels Reiss ab 15:30 folgende Bands zu hören geben: MORGOTH, ATTIC, IRON THOR, BURDEN OF GRIEF, TYRANEX, MORTAL TERROR, MORAST, CHAOS PATH, WAGNIS. Tickets gibt es für 27,04 Euro bei Ticketmaster.

