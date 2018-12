MASTERS OF THE UNDERGROUND 2018: Metallische Jahresausklangsparty

Am 29. Dezember 2018 kann man noch mal richtig die Matte schwingen. Im JUZ Live Club Andernach findet dann das MASTERS OF THE UNDERGROUND 2018 Festival statt mit STEELPREACHER, DRAGONSFIRE und SECUTOR. Obendrei wird das Ganze als DVD aufgenommen. Also, wer will auf die DVD? Dann nichts wie hin und mitrocken, ab 18:00 Uhr wird die Weihnachtsträgheit weggeblasen werden! Am besten gleich eine Karte für 15 Euro bestellen unter dieser E-Mail-Adresse: thomas.schmidt@andernach.de.

