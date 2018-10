MASTODON kommt auf Tour

Die US Amerikaner kehren in die alte Welt zuück und werden auch vier Stopps in Deutschland einlegen, um ihren "Emperor Of Sand" live auf die Bretter zu bringen. Mit dabei werden KVELERTAK, MUTOID MAN und Scott Kelly (NEUROSIS) sein, wobei ich drei Support-Acts mal wieder zuviel finde, vor allem für Termine innerhalb der Woche, aber das ist eine ganz andere Sache. Jedenfalls sind hier die Termine in Deutschland:

Mi. 30.01.2019 Wiesbaden - Schlachthof Wiesbaden

Do. 31.01.2019 Hamburg - Docks

Mi. 06.02.2019 Hannover - Capitol

Do. 07.02.2019 Oberhausen - Turbinenhalle 2