MAXXWELL: Neues Video und aktualisierte Tourdaten

Passend zur kommenden Tour und dem am 21. September erscheinenden neuen "Metalized" Albums, präsentieren uns die Eidgenossen mit 'She's Mine' einen brandaktuellen Video-Clip. Youtube.

Hier dürft ihr MAXXWELL live erleben:

07.09.18 Neustadt - Best Of Music (mit THE NEW ROSES & ALPHA TIGER)

27.09.18 München - Allacher Schiesstätte

28.09.18 Kaiserslautern - Irish House

29.09.18 Adelhoven - Rockheaven

30.09.18 Erfurt - From Hell

05.10.18 CH-Luzern - Schüür

06.10.18 Balingen - Sonnenkeller

10.10.18 Aachen - Musikbunker (mit THRESHOLD)

11.10.18 CH-Pratteln - Z7 (mit THRESHOLD)

12.10.18 Achaffenburg - Colos-Saal (mit THRESHOLD)

14.10.18 Hamburg - Markthalle (mit THRESHOLD)

16.10.18 Jena - F-Haus (mit THRESHOLD)

18.10.18 München - Feierwerk (mit THRESHOLD)

19.10.18 Mannheim - MS Connexion Complex (mit THRESHOLD)

20.10.18 Essen - Turock (mit THRESHOLD)

26.10.18 CH-Langenthal - Old Capitol

03.11.18 Offenbach a.M. - Turnhalle TV Bieber

09.11.18 CH-Siebnen - District 28

17.11.18 Rostock - Zwischenbau (mit GUS G.)

18.11.18 Oberhausen - Kulttempel (mit GUS G.)

27.11.18 CH-Sursee - Kulturwerk 118

28.11.18 Albstadt - Tropicana (mit GUS G.)

30.11.18 Mannheim - MS Connexion Complex (mit GUS G.)

02.12.18 AT-Innsbruck - tba