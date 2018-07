MAXXWELL ist 'Metalized' und tourt

Das gleichnamige Album wird zwar erst am 21. September erscheinen, aber der Titelsong 'Metalized' ist bereits as Video verfügbar: Youtube.

Na, wer erkennt alle Anspielungen und Zitate? Live wollen sie das auch zelebrieren, und zwar hier:

14.07.2018 (CHE) Wilisau, Moorcrash

31.08.2018 (DEU) Dormagen, Zons rocks (mit DORO)

07.09.2018 (DEU) Neustadt, Best Of Music (mit NEW ROSES und ALPHA TIGER)

27.09.2018 (DEU) München, Allacher Schiesstätte

28.09.2018 (DEU) Kaiserslautern, Irish House

29.09.2018 (DEU) Aldenhoven, Rockheaven

30.09.2018 (DEU) Erfurt, From Hell

05.10.2018 (CHE) Luzern, Schüür

06.10.2018 (DEU) Balingen, Sonnenkeller

10.10.2018 (DEU) Aachen, Musikbunker (mit THRESHOLD)

11.10.2018 (CHE) Pratteln, Z7 (mit THRESHOLD)

12.10.2018 (DEU) Aschaffenburg, Colos-Saal (mit THRESHOLD)

13.10.2018 (NLD) Zoetermeer, Boerderij (mit THRESHOLD)

14.10.2018 (DEU) Hamburg, Markthalle (mit THRESHOLD)

16.10.2018 (DEU) Jena, F-Haus (mit THRESHOLD)

17.10.2018 (CZE) Prague, Nová Chmelnice (mit THRESHOLD)

18.10.2018 (DEU) Munich, Feierwerk (mit THRESHOLD)

19.10.2018 (DEU) Mannheim, MS Connexion Complex (mit THRESHOLD)

20.10.2018 (DEU) Essen, Turock (mit THRESHOLD)

21.10.2018 (GBR) London, Islington Assembly Hall (mit THRESHOLD)

26.10.2018 (CHE) Langenthal, Old Capitol

03.11.2018 (DEU) Offenbach am Main, Turnhalle TV Bieber

09.11.2018 (CHE) Siebnen, District 28

