MAYFAIR Gig in Karlsruhe

Es ist nett von unseren Redaktions-Lieblings-Österreichern, mich über ihre Gesichtsbuch-Seite zu einem Gig in Karlsruhe animieren zu wollen. Ist ein bisschen weit, aber hey, könnten nicht statt meiner einfach alle, die in Karlsruhe und Umgebung wohnen da hingehen? Ich sage euch, die sind live eine echte Wucht! Also, es geht hierum:

MAYFAIR + Support

Karlsruhe, P8, Pennsylvaniastr. 8

Die Jungs haben einen brillanten Groove, hintergründige Aggression, ohne jemals platt zu wirken, und dabei singen die meist auf Deutsch, was oft eine echte Falle ist. Bevor ich weiterschwärme - soll ja eigentlich eine News sein, keine Lobeshymne, ich höffe, ihr könnt mir verzeihen, wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern, lasst mich doch auch mal Fanboy sein - hören wir doch alle mal gemeinsam das coole 'Schrei Es raus': Youtube.

Toll.