MAYHEM Tourstart am Freitag

Die norwegischen Black Metaller werden ihre Kulthymnen live darbieten auf dem zweiten Teil ihrer aktuellen Tournee. Dieser zweite Teil heißt " Purgatorium Europæ - Pars Duorum". Ich weiß nicht, ob sie auf dieser auch die komplette 1994er Scheibe "De Mysteriis Dom Sathanas" aufführen oder einen anderen Set spielen werden, aber dem echten Fan ist das sicher egal, denn so oft sind die Nordmannen ja nicht unterwegs. Deswegen hier die Tourdaten, bei denen MAYHEM von einer dieser Bands unterstützt werden wird: INFERNO, THE OMINOUS CIRCLE, DRAGGED INTO SUNLIGHT, DEUS MORTEM, BARSHASKETH, VOODUS.

9/29/2017 Colombia Theater - Berlin, DE

9/30/2017 Reithalle - Dresden, DE

10/02/2017 Wizeman - Stuttgart, DE

10/03/2017 Orpheum - Graz, AT

10/04/2017 Le Gueulard - Nilvange, FR

10/05/2017 Essigfabrik - Köln, DE

10/06/2017 Hardrock Fest - Avelgem, BE

10/07/2017 Soulcrusher - Nijmegen, NL

10/08/2017 MS Connection - Mannheim, DE

10/09/2017 Le Grillen - Colmar, FR

10/11/2017 Santana 27 - Bilboa, ES

10/12/2017 Lisboa Ao Vivo - Lisbon, PT

10/13/2017 BAT - Madrid, ES

10/14/2017 Razzmatazz 2 - Barcelona, ES

10/15/2017 Jas Rod - Marseille, FR

10/17/2017 Orion Live Club - Rome, IT

10/18/2017 Stuk - Maribor, SL

10/19/2017 Randall - Bratislava, SK

10/20/2017 Mega Club - Katowice, PL

10/21/2017 Progesja - Warschau, PL

10/22/2017 Melna Piektdiena - Riga, LT

10/23/2017 Tapper - Tallinn, EE

10/24/2017 Nosturi - Helsinki, FI

10/25/2017 Klubbi - Tampere, FI

10/27/2017 Brewhouse - Gothenburg, SE