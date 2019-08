MAYHEM zeigt Visualizer zum Track 'Worthless Abominations Destroyed'!

MAYHEM veröffentlicht am 25.10.2019 das neue Album "Daemon" via Century Media. Schaut euch hier ein Visualizer zum neuen Track 'Worthless Abominations Destroyed' an:

https://www.youtube.com/watch?v=FzT1vRXsHoo

Die Tracklist von "Daemon":

01. The Dying False King

02. Agenda Ignis

03. Bad Blood

04. Malum

05. Falsified And Hated

06. Aeon Daemonium

07. Worthless Abomination Destroyed

08. Daemon Spawn

09. Of Worms And Ruins

10. Invoke The Oath