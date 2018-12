Der Gitarrist unseren Mega-Daves Kiki Loureiro hat ein Video online gestellt, in dem man sieht, wie er den Song 'The Threat Is Real' von MEGADETHs Album "Dystopia" spielt. Viel Spa0 an alle Hobbygitarristen bei dem Versuch, das zu imitieren: Youtube.

