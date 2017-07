MEGA COLOSSUS kommt auf Tour

Die US Amerikaner, die uns letztes Jahr so überzeugten, dass sie unseren Soundcheck 12/2016 gewinnen konnten, kommen auf eine kleine Europa-Tournee, auf der sie auch einige Abstecher in deutschsprachige Lande machen werden. Hier die Termine:

22.09.2017 D-Karlsruhe, AKK

23.09.2017 I-Florenz, Circus Club

24.09. 2017 SLO-Maribor, MC Pekarna

27.09.2017 D-Oldenburg, MTS

28.09.2017 NL-Hoorn, tba

29.09.2017 NL-Groningen, tba

30.09.2017 D-Dittigheim, Harder Than Steel Festival

01.10.2017 D-Marburg, Szenario

Wem der Sound der Band nicht mehr geläufig ist, der kann sich mal das Video zu 'You Died' ansehen: Youtube.