MEKONG DELTA: Geschichten aus einer vergangenen Zukunft

Die deutschen Prog-Metaller von MEKONG DELTA veröffentlichen sechs Jahre nach dem grandiosen "In A Matter Darkly" ihr neues Werk mit dem hübschen Namen "Tales Of Future Past", welches ihr ab dem 24. April 2020 erwerben könnt. Das neue Label Butler Records versorgt uns mit einer CD, 2-LP und natürlich digital.



Wie immer verschmilzt die Band gekonnt Klassik-Elemente mit verschachteltem Progressive Metal und akustischen Parts. Also freut euch auf den April. Zur Steigerung der Vorfreude hier schon einmal Cover und Tracklist:





Tracklist:

01. Landscape 1 - Into the Void

02. Mental Entropy

03. A Colony of Liar Men

04. Landscape 2 - Waste Land

05. Mindeater

06. The Hollow Men

07. Landscape 3 - Inharent

08. When all Hope is Gone

09. A Farewell to Eternity

10. Landscape 4 - Pleasant Ground

