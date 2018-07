MELIAH RAGE zeigt neues Video

Das Album "Idol Hands" ist bereits erschienen und kann auf der Bandcamp-Seite der Band digital bestellt werden oder im Metal-on-Metal-Shop als CD. Wer noch eine Entscheidungshilfe braucht, schaut das Video zu dem Titelsong 'Idol Hands': Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste:

The Kill-All Rule

Dark As Your Thoughts

Idol Hands

Crushed Beneath My Heel

Sentenced To Life

Absolute Power

Infernal Bleeding

Where Darkness Lies