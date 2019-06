MEMORIAM ist in den Charts, neues Video

Death Metal in den Charts? Ja, das geht. Wobei... war Karl Willets mit seiner vorherigen Band BOLT THROWER eigentlich jemals in den deutschen Albumcharts? Weil MEMORIAM ja gut ist, aber BOLT THROWER fand ich immer zwingender und ich erinnere mich nicht an Charterfolge der Briten. Aber wir gönnen es den Jungs aus Birmingham, zumal das aktuelle Werk "Requiem For Mankind" wirklich sehr gelungen ist.Jetzt heißt es, das Album drinzuhalten, also sollte jeder, der es noch nicht hat, jetzt im Nuclear Blast Shop bestellen.

Die Band hat ein neue Video mit einem Intro von Willets, der etwas über 'The Veteran' erzählt: Youtube.