MENSCHENFRESSER will

Zumindest heißt so der Nachfolger des Albums "Kanibalistische Reiter", der am 5. Oktober in die Läden kommen wird. Die Band hat das Cover und die Trackliste veröffentlicht:

1. Morbus

2. Wer ist da?

3. Sterben

4. Mittagssonne

5. Der Übergang

6. Frontfleisch

7. Gehirnmassaker

8. Ende

Als Gast wird Patrick Mameli von PESTILENCE zu hören sein. Musik gibt es aber noch keine zu hören von "Sterben".