MERA LUNA: Neue Künstler bestätigt

Am 11. und 12. August 2018 findet das MERA LUNA Festival in Hildesheim-Drispenstedt statt. Heute veröffentlichte der Veranstalter einen ersten Schwung namhafter Künstler, die im Sommer den hohen Norden wieder in ein schwarzes Meer verwandeln.

Neben den Headlinern EISBRECHER und FRONT 242, setzte das Szene-Festival so sein Streben in Richtung härtere Gefilde fort und verpflichtete für 2018 die Industrial Metaller von MINISTRY.

Derzeit sieht das Line-Up so aus:

FRONT 242

IN EXTREMO

MINISTRY

SALTATIO MORTIS

APOPTYGMA BERZERK

L'AME IMMORTELLE

LORD OF THE LOST

HOCICO

THE 69 EYES

ATARI TEENAGE RIOT

IN STRICT CONFIDENCE

ROTERSAND

NACHTMAHR

TANZWUT

LACRIMAS PROFUNDERE

ZERAPHINE

BANNKREIS

WELLE:ERDBALL

AESTHETIC PERFECTION

DIE KAMMER

CLAN OF XYMOX

DAS ICH

RABIA SORDA

FROZEN PLASMA

ERDLING

EISFABRIK

Tickets und weitere Informationen findet ihr hier.