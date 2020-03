METALLIANCE Volume 3: Song Nummer 1 zum offiziellen Release-Date

Heute werden die ersten Exemplare bei euch eintrudeln und deswegen stellen wir schnell noch den Opener der Scheibe vor. Ausgesucht von Holger Andrae ist es US Metal mit einem echten Star-Gast-Sänger:

MY VICTIM - The Wraith (3:49)

Die Band MY VICTIM wird Freunden von knusprigem Bay-Area-Thrash Freudentränen in die Augen treiben. Hat die Truppe doch Ende der 80er famose Demos veröffentlicht und etwas später unter dem Namen BAD PRESS ein exzellentes Album eingespielt, welches leider völlig unter jedem Radar erschien. Erst im laufenden Jahrtausend gab es einen neuen Anlauf und zwei feine Alben. Leider hat sich Band danach aufgelöst, war aber bereits in den Vorbereitungen zu ihrem nächsten Album, welches nicht erschienen ist. Hier gibt es nun exklusiv eine Nummer von eben jener Scheibe. Als wäre dies nicht schon toll genug, hören wir hier auch noch einen prominenten Gastsänger, der sich mit Torre den Gesang teilt: Die Rede ist von keinem Geringeren als Mark Osegueda von DEATH ANGEL!



