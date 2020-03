METALLIANCE Volume 3: Song Nummer 6

Freunde amerikanischen Metals werden die Bands, die in der Historie dieser Band stehen, sicher kennen. Mahoni Ledl präsentiert euch:

DARK ARENA - Annanuki Arise (5:17)

Bei DARK ARENA handelt es sich um eine hochklassige Progressive-Metal-Band, deren Bestehen bereits bis ins Jahr 1996 zurückreicht. Gegründet wurde die Truppe von Gitarrist Paul Konjicija, welcher Sänger Juan Ricardo (RITUAL, WRETCH) nach seinem damaligen Ausstieg bei RITUAL davon zu überzeugen wusste, gemeinsam eine neue Band mit einer weitaus progressiveren Grundausrichtung zu gründen. Zuerst fungierte man noch unter dem ARENA-Banner, unter dem im Jahr 2000 ein starkes Demo veröffentlicht wurde. Aufgrund einiger Besetzungswechsel trennten sich die Musiker wieder bis zum Jahr 2006. Da beschlossen die beiden Hauptverantwortlichen endlich wieder gemeinsame Sache zu machen und veröffentlichten nun unter DARK ARENA ihr Debütalbum “Alien Factor“. Es folgten mit “Flowing Black“ 2009 und “Ode To The Ancients“ 2012 noch zwei weitere tolle Alben, ehe sich die Mitglieder wieder auf andere Projekte konzentrierten und 2014 die Band ein weiteres Mal zu Grabe trugen. Der tragische Tod ihres Gründungsmitglieds Paul Konjicija 2019 veranlasste Ricardo dazu, zu Ehren des Gitarristen ein neues Album mit dem Titel “Worlds Of Horror“ noch in diesem Jahr zu veröffentlichen. Wir sind sehr stolz darauf, euch den Song ‘Annuaki Arise‘ exklusiv präsentieren zu dürfen.



Die CD gibt es im Shop für 8 Euro zzgl. Porto und Verpackung, ab 30 Euro portofrei. Der Versand erfolgt ab dem 9. April.