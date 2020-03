METALLIANCE Volume 3: Song Nummer 8

Wir haben an Platz 8 noch eine weitere deutsche Band am Start, bei der einiges an Namedropping die Vorfreude hoffentlich anheizen wird. Sagt auch Holger Andrae, der das Lied empfiehlt:

GOBLINS BLADE - Final Fall (4:32)

Mit GOBLINS BLADE stellt sich eine neue Band aus alten Bekannten vor. Die Rede ist von Jörg M. Knittel, den die meisten von SACRED STEEL, DAWN OF WINTER und MY DARKEST HATE her kennen werden. Aber er hat natürlich auch vorher schon mit TRAGEDY DIVINE und VARIETY OF ARTS fröhlich den deutschen Underground aufgemischt. Dieses Mal hat er mit dem DESTILLERY-Goldkehlchen Florian Reimann sowie den MY DARKEST HATE-Weggefährten Roberto und Claudio (ex MYSTIC PROPHECY) erfahrene Mitstreiter für sein neues US-Metal-Geschütz um sich geschart. Die auf 100 Exemplare limitierte 3-Song-EP “The Awakening” war nach wenigen Tagen ausverkauft und hat der Band obendrein einen Deal mit AFM Records eingebracht. Seither ist aus dem hier zu hörenden Quartett ein Quintett geworden, denn man hat in Claudio Enzler einen zweiten Gitarristen mit an Bord geholt, was den zukünftigen Outputs und vor allem den Liveaktivitäten noch mehr Power bringen wird. Hier könnt ihr Euch nun vorab von der Qualität der Band überzeugen!



Den Sampler kann man im POWERMETAL.de-Shop hier auf der Seite vorbestellen. Der Versand wird am 9. April erfolgen. Der Sampler kostet 8 Euro zuzüglich 3 Euro Porto und Verpackung, ab 30 Euro liefern wir portofrei.