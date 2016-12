METALLICA: Live-Show aus Los Angeles als Dowload

Wer hören möchte, wie die Band anno 2016 nach "Hardwired.. To Self destruct" klingt, kann sich das Konzert vom 15. Dezember 2016 aus Los Angeles über livemetallica.com als Download für 7,95 US Dollar kaufen. Mit einem rauen, aber guten Sound beinhaltet das über 100 Minuten dauernde Set einige Überraschungen, denn wer hätte mit 'Metal Militia', 'Fade To Black' oder 'Breadfan' gerechnet? Das ist ganz sicher kein simples Best Of-Set. Seht selbst:

Breadfan

Creeping Death

Metal Militia

Sad But True

Fade to Black

Atlas, Rise!

Harvester Of Sorrow

Moth Into Flame

One

Master Of Puppets

For Whom The Bell Tolls

Enter Sandman

Whiskey in the Jar

Hardwired

Seek and Destroy