METALLICA: Noch mehr Gerechtigkeit. Für Alle.

Wie bereits zuvor "Kill 'Em All", "Ride The Lightning" und "Master Of Puppets" erscheint am 02. November 2018 nun auch METALLICAs "...And Justice For All" in remasterter Form und in unterschiedlichen Versionen von der einfachen CD bis zur fetten Box via dem bandeigenen Label Blackened Records.



Neben der Standard-CD, der Standard-2LP und der 3-CD "Expanded Edition" (mit diversen unveröffentlichten Demos, Rough Mixes und unveröffentlichten Live-Songs) ist es natürlich vor allem das Deluxe-Boxset das eure Aufmerksamkeit erwecken dürfte. Diese beinhaltet die Standard-2LP, eine Picture-Disc zu "One", drei weitere LPs vom einem Live-Gig in Seattle 1989, elf(!) CDs, vier DVDs, vier Patches, ein Print des Küstlers Pushead, einen laminierten Tour-Anhänger, Lyric-Sheets, eine Download-Karte für alle Songs des Sets und noch ein 120-seitiges Hardcover-Buch.



Wie das ganze aussieht, zeigt euch Kirk Hammett hier:







Wer jetzt ungeduldig geworden ist, kann ab sofort auf Metallica.com das Album in allen verfügbaren Varianten vorbestellen und bekommt dafür 'Blackened' in der remasterten Form bereits vorab als Download. Wer die Deluxe-Box ordert, bekommt noch einen Live-Song als Download dazu.





Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Peter Kubaschk Tags: metallica and justice for all one kirk hammett james hetfield lars ulrich jason newsted