METALLICA: Wer will Kirk Hammetts Haus kaufen?

Kostet auch nur etwa $16 Millionen - Schnäppchen, oder? Das Gebäude steht in China Beach, Kalifornien, hat einen wunderbaren Meerblick und stammt aus dem Jahr 1926. Guckt euch mal die Bildergalerie an, das Ding ist schon nett. Und in der guten Stube sieht man noch Hammetts Classic-Horror-Movie-Poster. Nur die Wendeltreppe ist schon gewöhnungsbedürftig und die Teppiche würde ich gleich mal durch Parkett ersetzen, aber sonst - niiice. Hier geht es zu dem Makler.

Quelle: sf.curbed.com Redakteur: Frank Jaeger Tags: metallica kirk hammett