Die US Superstars spielen auf ihrer aktuellen Tour in verschiedenen Städten immer originelle Lieder, die etwas mit Stadt oder Land zu tun haben. Gestern in Leipzig war das 'Balls To The Wall' von ACCEPT, wie man auf dem bandeigenen Youtube-Kanal sehen und hören kann: Youtube.

