METALLICA geben Daten für Europatournee bekannt

Die Europatournee startet am 04. und 06. September in Amsterdam und führt die Band am 14. September nach Köln, dem ersten Halt in Deutschland.



Es folgen Mannheim, Hamburg, Stuttgart, München und Leipzig – diese Shows finden alle Anfang 2018 statt. METALLICA spielen in insgesamt 38 Städten, das letzte Europakonzert findet am 11. Mai 2018 in Helsinki statt.

Hier die Daten:

14.09.2017 Köln, Lanxess Arena

16.09.2017 Köln, Lanxess Arena

16.02.2018 Mannheim, SAP Arena

29.03.2018 Hamburg, Barclaycard Arena

07.04.2018 Stuttgart, Schleyerhalle

09.04.2018 Stuttgart, Schleyerhalle

26.04.2018 München, Olympiahalle

30.04.2018 Leipzig, Leipzig Arena

Die Tickets sind ab dem 24. März 2017 an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Vorab startet am 21. März der Legacy Met Club-Ticketverkauf.

