METALLICA spielt in der Late Night Show

US Late Night Talker Stephen Colbert hatte sich mal etwas Hartes ins Studio geholt. Die Millionenseller METALLICA spielten 'Now That We're Dead' im TV. Geht es nur mir so, oder ist das eine denkbar ungünstige Wahl? Das ist doch einer der eher langweiligen Tracks auf "Hardwired ... To Self Destruct", oder? Egal, hört und seht selbst:

Youtube