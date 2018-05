METALLICA zeigt sich großzügig

Die Rockstars haben vor etwas mehr als einem Jahr eine Stiftung gegründet, die "All Within My Hands Foundation", mit der sie laut eigener Aussage "etwas von dem Glück, das ihnen widerfahren ist, zurückgeben wollen". Das bedeutet, dass sie sich finanziell engagieren, um zum Beispiel Tafeln oder Hilfsangebote für Kinder zu unterstützen. Auf der aktuellen Tour hat die Band wohl in jeder Stadt, in der sie Halt gemacht hat, einer entsprechenden Organisation eine Spende zukommen lassen. In einem Fall ist dies jetzt bekannt geworden, als METALLICA über die Stiftung $25000 an die Organisation "Veikko And Lahja Hursti Charitable Trust" gespendet hat. Diese Organisation hilft Bedürftigen in und um Helsinki mit Lebensmitteln und Kleidung.

