METALLIC X-MAS mit DESTRUCTION

"I'm dreaming of a ... metallic Christmas" - und ich wurde erhört. Am 2. Weihnachtstag wird es in München im Backstage Gelegenheit geben, die Weihnachtsgans wegzubangen. Beim METALLIC X-MAS werden nämlich DESTRUCTION mit einem Old-School-Set, DUST BOLT, PRIPJAT, TOXIC WALTZ und SWEEPING DEATH das Jahr wegrocken. Tickets gibt es über das Backstage für 25 Euro zzgl. Gebühren im Vorverkauf, Beginn wird 18 Uhr sein, ab 17 Uhr kann man schon mal auf ein Vorbereitungsbier eintreten.

