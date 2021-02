METALLINACE VOLUME 4: Ein letzter Blick vor dem Release

Heute ist der letzte Tag, an dem unser neuer Sampler vorbestellt werden kann und morgen versendet werden wird, da wir morgen früh dann alle Vorbestellungen eintüten werden, damit sie, so die Götter der Postbeförderung mitspielen, am Freitag pünktlich zum offiziellen Release in euren Briefkästen liegen und euch eine Stunde fetten Metal bescheren werden. Ich kann es kaum abwarten, die ersten Reaktionen zu hören, zu erfahren, was eure Lieblinge sind und wie ihr das Scheibchen im Vergleich zu den anderen drei Ausgaben findet.

Als letzten kleinen Einblick ist hier ein Bild der eigentlichen CD, auf der man nochmal alle Künstler und Lieder in der Übersicht findet:

Metalliance Volume 4 ist bereits im Powermetal.de-Shop vorbestellbar und wird am 19. Februar offiziell erscheinen.