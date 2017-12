METALLISIERTE WELT: Buchprojekt über Metal auf unserem Planeten

Autor Moritz Grütz hat in diesem Buch, das am 2. Januar 2018 über Hirnkost veröffentlicht werden wird, über 30 Bands interviewt, die in Ländern und Regionen, die auf der Metalweltkarte ein eher untergeordnetes Dasein fristen, dem harten Sound frönen. Wie geht es Bands auf Kuba oder Madagaskar, in Saudi-Arabien oder dem Libanon? Wie ist die Szene dort, und mit welchen Schwierigkeiten haben die Metaller dort zu kämpfen?

Moritz Grütz ist ein erfahrener Berichterstatter, der schon für zahlreiche Online-Magazine Artikel geschrieben hat, ein Kenner der hiesigen Szene, der seine Erfahrungen hat einfließen lassen und aus unerwarteten, metallischen Ecken des Planeten berichtet. Das Buch mit 180 Seiten wird für 28 Euro als Hardcover erhältlich sein oder als e-book.

Ich bin gespannt, was Moritz zu Tage gefördert hat. Auf jeden Fall ist "Metallisierte Welt" ein unterstützenswertes Projekt. Das Buch kann man bei Hirnkost bereits bestellen. Ich habe mein Exemplar bereits geordert.

