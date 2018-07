METALVILLE ANNIVERSARY BASH mit ASTRAL DOORS, POVERTY´S NO CRIME und mehr

Am 27. September findet eine große Feier statt, denn dann wird 10 Jahre Metalville und 25 Jahre Flying Dolphin Entertainment zelebriert werden. Zu diesem Anlass wird es eine große musikalische Sause geben, für die bereits folgende Bands bestätigt worden sind: ASTRAL DOORS, OHRENFEINDT, POVERTY´S NO CRIME, THE O'REILLYS AND THE PADDYHATS, KÄRBHOLZ.

Ort des Geschehens ist Köln am 27.9. ab 19:30 Uhr. Die Tickets kosten unter 30 Euro und sind limitiert, daher wäre es besser, gleich zuzuschlagen: Eventim.

