METALWINGS bringt

Am 19. April wird es neues Futter für Fans von Female Fronted Symphonic Metal geben, unduzwar diesmal aus Bulgarien. METALWINGS wird mit "For All Beyond" ihr erstes Album nach einer EP 2016 veröffentlichen. Hier ist ein Trailer: Youtube.

Von der EP mit dem Titel "Fallen Angel In The Hell" gibt es auch ein Video zu 'Cryin Of The Sun': Youtube.