METAL ASSAULT 2019: Line-Up komplett!

Mit der Bestätigung der letzten beiden Bands ist das Line-Up für die neunte Ausgabe des METAL ASSAULT Festivals komplett.



Das wäre zum einen die italienische Speed Metal Kultband DOMINE und die Lokalmatadoren PULVER, die mit ihrem von der NWoBHM inspirierten Heavy Metal das Festival eröffnen werden.



METAL ASSAULT IX



FIFTH ANGEL (USA)

GEOFF TATE'S OPERATION MINDCRIME (USA)

(Special Old School Show Till Mindcrime)

ECLIPSE (SWE)

SARACEN (UK)

DOMINE (ITA)

UNIVERSE INFINITY (SWE)

TRANCE (GER)

SEVEN SISTERS (UK)

PULVER (GER)



16. Februar 2019

Posthalle Würzburg

www.facebook.com/metalassaultfestival

www.posthalle.de



Tickets gibts bei:

www.tixforgigs.de

www.eventim.de

lokal beim H2O in Würzburg oder direkt unter tickets@kk-entertainment.de (billigste Variante)

