METAL ASSAULT 2019: Neue Bestätigung!

Das METAL ASSAULT hat für die neunte Auflage des Festivals am 16. Februar 2019 in der Posthalle Würzburg eine weitere Band neben dem bereits bestätigten Headliner FIFTH ANGEL bekannt gegeben. Als Co-Healdiner wurde GEOFF TATE‘S OPERATION MINDCRIME verpflichtet. Geoff wird ausschließlich Songs der EP, "The Warning", "Rage For Order" und "Operation Mindcrime" zum Besten geben.







Tickets gibts bei:



www.tixforgigs.de

www.eventim.de

lokal beim H2O in Würzburg oder direkt unter tickets@kk-entertainment.de (billigste Variante)



www.facebook.com/metalassaultfestival

